Anderlecht vertoont beterschap, ondermeer dankzij nieuwe spits: boem, boem, Bolasie!

Anderlecht is geen comapatiënt meer. De spelers lopen en praten weer én elke week verloopt de revalidatie iets beter. Uiteraard was het niet makkelijk tegen Club Brugge, maar RSCA versierde nu wel de beste kansen. Zonder zware terugval mag Play-off 1 echt niet meer ontglippen. De man die paars-wit nieuw leven inblies, is Yannick Bolasie (29), nu met twee goals. “Bolasie werkt zich te pletter. Dat heeft Anderlecht nodig”, aldus Fred Rutten.

31 januari 2019, 23.59 uur. De bureaus van Anderlecht lijken wel een operatiekamer. De patiënt ligt op sterven en de stress is enorm. Iedereen loopt nerveus door elkaar. Dat was de sfeer bij paars-wit op de laatste dag van de wintermercato, toen de transfer van Yannick Bolasie 43 seconden voor middernacht nog geregistreerd moest worden en het in Engeland haperde. Dokter Arnesen en Dokter Verschueren maakten zich al erg ongerust. Gelukkig was er assistent Johan Plancke, die de zaak uiteindelijk net op tijd afhandelde. Boem, boem, Bolasie! De hartslag was terug en Plancke kon meedoen in Topdokters op Vier.

Ellebogenwerk

Yannick Bolasie bleek wat Anderlecht nodig had. Paars-wit is nog altijd geen sprankelend team, maar de Congolees kan het met individuele flitsen forceren. Als hij de bal heeft, gebeurt er telkens iets. Vorige week scoorde hij de 0-1 op Antwerp en nu trof de dribbelkont twee keer raak tegen Club Brugge. Boem, boem, ­Bolasie!

Uitblinker Bolasie. Foto: Isosport

“Anderlecht zat in de shit”, stelde ook trainer Fred Rutten. “En het is echt moeilijk om ons uit die shit te halen. Maar 4 op 6 tegen Antwerp en Club Brugge: daarvoor had ik – gezien onze situatie – wel getekend. Bolasie brengt rendement. Hij scoort niet alleen, maar werkt zich ook te pletter. Dat is cruciaal voor ons team.”

Toch moest Anderlecht het spel tegen Club Brugge bijna continu ondergaan. Het was soms letterlijk knokken – met on­toelaatbare ellebogen – om overeind te blijven, maar paars-wit liet zich in ieder geval niet doen.

Niet tevreden

Onder Rutten geven de Brusselaars minder kansen weg en nu creëerden ze zelf ook mogelijkheden. Dat was nieuw. Santini, Verschaeren, Kums: ze hadden raak kunnen treffen. “Met wat mazzel hadden we er vier of vijf gemaakt, maar pak nu niet jullie pennetje om te schrijven dat Rutten tevreden was over deze match. Ik vond het verschil tussen Anderlecht en Club Brugge nog altijd heel groot. In het veldspel was Brugge veel beter. Je ziet dat het een ploeg is met veel automatismen, dat hebben wij nog niet. Het wordt beter, maar onze spelers zijn nog te veel met zichzelf bezig. Dan is het goed dat je met Bolasie iemand hebt die het verschil kan maken.”

Niet altijd tevreden. Foto: BELGA

Paars-wit had wel kunnen winnen, maar meteen na de 2-1 stond de ingevallen Cobbaut te slapen en scoorde Vlietinck de gelijkmaker. Cobbaut werd onlangs ziek van de airco in de bus, straks hervalt hij door in de wind te staan. Dat is ook de reden waarom Anderlecht dit seizoen nooit volledig zal herstellen van de vegetatieve toestand waaruit het stilaan ontwaakt: een gebrek aan kwaliteit. Milic ging de mist in bij de 0-1, Appiah en Cobbaut lieten zich ringeloren bij de 2-2. “Dan heb je wel zin om alle stoelen omver te schoppen”, zei Rutten nog over die gelijkmaker. “We staan daar niet op te letten.”

Krediet Bakkali op

Maar goed, de coach trekt wel zijn conclusies. Zo is het krediet van de weinig effi­ciënte Bakkali bijna op en verdient Amuzu nieuwe kansen. Wij zouden Bolasie nog altijd graag eens in de spits zien, al deed Santini gisteren wel zijn stinkende best. De zoekende Zulj blijft voor ons ook een vraagteken.

Al moet het in principe wel volstaan om Play-off 1 te halen. Anderlecht houdt nog één punt voorsprong over op de nummer 7 AA Gent, maar moet nu tegen Lokeren, Kortrijk en Oostende.

“Ik voel toch nog altijd veel stress rondom de ploeg”, besloot Rutten. “Ik probeer dat weg te nemen, maar het is aan ons om nu te tonen hoe professioneel we zijn. We moeten het nu ook waarmaken in die zogenaamde kleinere wedstrijden. Wij kunnen ons niet permitteren om aan 80 procent te spelen.”

Als Anderlecht Play-off 1 haalt, dan is de huurprijs van pakweg 500.000 euro die het aan Everton betaalt voor Yannick Bolasie meteen terugverdiend. Dan was die nipte operatie zijn geld echt al waard. Boem, boem, Bolasie!

Bolasie: “Eindelijk beter dan Lukaku”

En de Congolees zelf? Helemaal alleen ging Bolasie na de wedstrijd de supporters nog groeten. “Ik moest nog interviews geven, maar het doet deugd dat de fans mij steunen. Hopelijk kan ik ze blijven verbazen de komende weken.” Het viel op dat Bolasie al beter gevonden werd op het veld. Hij zorgde voor een pak gevaar met zijn snelheid en techniek. “Ik heb heel mijn carrière in Engeland gespeeld. Daar spelen ze in één, twee tikken. Hier lopen ze meer met de bal. Maar ik geniet van elk moment, het klikt goed met Verschaeren en Kums op het veld. Onze groep hangt erg aan elkaar. Ik twijfel er niet aan dat we Play-off 1 gaan halen. Als dat niet zou lukken, hebben we dat enkel aan onszelf te wijten.”

De chemie met de ploegmaats is er. Foto: Photo News

Tot nu toe speelde Bolasie vrijwel enkel topwedstrijden in België, met onder meer Standard, Antwerp en nu Club Brugge. “Voor deze wedstrijden leef ik. Maar nu spelen we tegen iets kleinere ploegen en het zal niet per se makkelijker worden.” Volgende week op Lokeren zal de Congolees alleszins voor een pak minder toeschouwers spelen. “Hoeveel mensen zitten daar? Meer dan honderd? Dan is het een bonus, want in Engeland speelde ik al voor minder volk toen ik nog geen prof was”, lachte hij.

Bolasie wist maar al te goed hoe belangrijk deze thuiswedstrijd tegen Club Brugge was, dat peperde boezemvriend Romelu Lukaku er wel in. “Ik hing een uur aan de telefoon met hem gisteren”, aldus Bolasie. “Eerlijk gezegd, het zorgde wel wat voor druk. Wetende dat je hier al zo lang niet meer verloor van Club Brugge... Dus ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. Hij scoorde nooit twee keer tegen Brugge in een wedstrijd, zeg je? Eindelijk, dan ben ik toch in iets beter dan hem”, besloot de Congolees met een glimlach.