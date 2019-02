Voor het eerst meer allochtone dan autochtone Antwerpenaren

Voor het eerst telt Antwerpen meer inwoners met migratieachtergrond dan zonder. Bij de nul- tot tienjarigen heeft zelfs driekwart ouders zonder Belgische achtergrond.

Antwerpen telt momenteel 572.461 inwoners, zo’n 3.000 meer dan vorig jaar. De komende jaren komen er naar verwachting nog eens tien- tot dertigduizend Antwerpenaren bij, zegt schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) aan VRT NWS.

Op dit moment is 50,1 procent van de Antwerpenaren allochtoon. De grootste groep komt van Noord-Afrika. Ook personen van Aziatische en West-Europese herkomst zijn goed vertegenwoordigd in de statistieken.

De evolutie heeft veel te maken met de hogere geboortecijfers bij allochtonen. Driekwart van de nul- tot tienjarigen heeft ouders zonder een Belgische achtergrond. In een aantal wijken ligt dat nog hoger.

Volgens schepen Tom Meeuws is het nu vooral zaak om hier “niet verkrampt” mee om te gaan. “Het gaat over mensen van allerhande gezindte, je kunt er geen lijn in trekken. Het zijn allemaal mensen wier dromen in Antwerpen liggen.”