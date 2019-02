Ex-ref Gumienny is formeel: “Ref had meteen geel moeten trekken bij elleboog Santini”

Hij leek het een tijdje te zijn afgeleerd, maar tegen Club Brugge maakte Ivan Santini nog eens stevig gebruik van zijn ellebogen in de lijf-aan-lijfduels met Brandon Mechele. De Kroaat kwam er bovendien ongestraft mee weg. Zowel ref Jonathan Lardot als VAR Erik Lambrechts liet Santini begaan. Zijn elleboogstoten dan toegelaten? We vroegen het aan ex-scheidsrechter Serge Gumienny.

LEES OOK. ANALYSE. Is het nu officieel? Zijn elleboogstoten toegelaten?

“Absoluut niet”, horen we tot onze opluchting. “De scheidsrechter had hier van in het begin strenger tegen moeten optreden. Bij de eerste elleboog had hij meteen geel moeten trekken. Dan was het wellicht ook geen tweede keer gebeurd.” Meteen rood was voor Gumienny dan weer te streng geweest. “Het gevaarlijk gebruik van armen om de bal af te schermen is een gele kaart. Het gebruik van de armen als wapen is rood. Santini zit bij die eerste fase een beetje tussen de twee in. Het is ook daarom dat de VAR niet ingrijpt. Hij mag alleen tussenkomen als er geen discussie mogelijk is. Dit was ook voor mij een twijfelgeval. Dat de VAR niet heeft ingegrepen, kan ik dus wel begrijpen.”

Over de penaltyfase met Kums en Schrijvers na de rust is Gumienny duidelijk. “Kums raakt volgens mij eerst de bal. In principe is dit dus een risicovolle, maar wel correcte tackle. Zo hebben de scheidsrechter en de VAR de fase ook beoordeeld. Als uit de herhaling bleek dat Kums eerst de man had gespeeld, dan had de VAR wél ingegrepen.”