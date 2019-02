Bölöni na het punt op Genk: “Ik denk dat we nog twee keer moeten winnen”

Antwerp pakte na te weinig aantrekkelijk voetbal wél een punt op het veld van KRC Genk. Een gewonnen punt dus. Dat vond ook coach Laszlo Bölöni, die vooral met die ene missie in het achterhoofd blijft zitten: straks deelnemen aan Play-off 1. Hoe de Great Old in die top zes belandt, is dan niet echt van tel: “Ik kan tevreden zijn over wat we lieten zien.”

“We wisten dat Genk over heel wat kwaliteiten beschikt, dus die konden we niet negeren tijdens onze voorbereiding”, opende Laszlo Bölöni zijn perspraatje.

“We hebben getracht goed georganiseerd te spelen. Soms slaagden we daarin, op andere momenten niet. Maar soms werden we ook bijna knock-out geslagen”, doelde de Roemeen op die paar speldenprikken van de Limburgers. Gelukkig voor Antwerp stond daar andermaal ene ­Sinan Bolat.

“Maar wij wonnen de eerste helft op punten”, ging de Antwerpse T1 verder. Na rust was het soms alle hens aan dek. “Inderdaad, toen was het omgekeerd. Maar ik feliciteer mijn spelers, want de kwaliteit van ons spel was goed. Ook de intensiteit was goed, al besef ik dat Genk wat moe was. Ach, we hadden beiden onze momenten, maar niemand slaagden erin te scoren. Ik ben dus verplicht om blij te zijn met dit punt, want deze match was in evenwicht. Voor de rust wij, na de rust zij. Genk was moe, dat voelde je. Ons spel? Ik vond het goed, al ben ik niet de coach die de deur gaat openzetten, hé. Zeker niet als je spelers als Pozuelo tegenover je hebt.”

Bölöni bleef zoals steeds redelijk op de vlakte toen we hem vroegen of Play-Off 1 nu stilaan binnen is.

“Ik bekijk het match per match, maar ik denk dat we nog twee keer moeten ­winnen”, zei de Roemeen. “Ik tracht dat item altijd te ­vermijden, vooral omdat ik weet hoe fragiel we kunnen zijn. Laat ons dus maar niet te veel victorie kraaien.”