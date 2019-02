Roche koopt Spark Therapeutics voor 4,3 miljard dollar

De Zwitserse farmagroep Roche zal het Amerikaanse Spark Therapeutics, gespecialiseerd in gentherapie, overnemen voor 4,3 miljard dollar (3,7 miljard euro). Dat heeft het bedrijf maandag aangekondigd.

Spark werkt aan nieuwe therapieën om ziektes te behandelen, en misschien zelfs te genezen, door defecte genen van patiënten te herstellen. Het bedrijf uit Philadelphia bestaat nog maar zes jaar, maar heeft onder meer al een therapie voor de erfelijke bloedaandoening hemofilie in verregaande ontwikkeling.

Een akkoord over een fusie is al door de raden van bestuur van beide ondernemingen goedgekeurd. Roche biedt de aandeelhouders van Spark 114,50 dollar per aandeel. Dat betekent een bonus van 122 procent tegenover de koers van vrijdagavond, meldt het bedrijf.