Bizarre ontknoping League Cup met doelman die niet gewisseld wil worden: “Hij zou nooit meer voor Chelsea mogen spelen”

Manchester City won gisteren de League Cup en dankte Chelsea-doelman Kepa. De Spanjaard weigerde vlak voor de penalty’s zijn wissel, zette heel Wembley op zijn kop en bezegelde mogelijk het lot van manager Sarri. Zélf opkrassen is moeilijk, vanwege zijn prijskaartje.

LEES OOK. Kepa en Maurizio Sarri geven uitleg over incident tijdens finale League Cup: “Een misverstand”

LEES OOK. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany winnen de League Cup met Manchester City, maar doelman Chelsea eist de hoofdrol op met geweigerde wissel

Kepa Arrizabalaga werd afgelopen zomer de duurste doelman ter wereld, maar pas sinds gisteren kent de hele wereld hem. Chelsea betaalde 80 miljoen euro voor de 24-jarige Spanjaard van Athletic Bilbao. Hij volgde Thibaut Courtois op en moest op Stamford Bridge de keeper voor de komende tien jaar worden. Maar na zijn kuren in Wembley, voor de ogen van 81.000 man en nog tientallen miljoenen mensen voor hun tv, wordt hij al uitgespuwd.

Willy Caballero stond al klaar om in te vallen. Foto: Action Images via Reuters

0-0 stond het na 120 wisselvallige minuten in de League Cup-finale. De kansen zijn het vermelden niet echt waard, het doldwaze doelmannentafereel op het einde van de match des te meer. De hoofdrollen waren voor Sarri, ­Kepa, maar ook voor ene Willy Caballero. De regie bracht de 37-jarige Argentijnse reservekeeper vlak voor de feiten al even in beeld, omdat hij zich plots langs de lijn begaf. Sommigen wisten al hoe laat het was, Caballero heeft immers de reputatie van penaltyheld. Drie jaar geleden bezorgde hij zo nog uitgerekend de Citizens de League Cup door in de finale in Wembley drie elfmeters van ­Liverpool te stoppen. Durfde ­Sarri het aan om hem als vierde wissel – dat mág in de verlengingen – in de 120ste minuut te brengen? À la Louis van Gaal dan, die in de kwartfinales van het WK in Brazilië Jasper Cillesen in het slot inruilde voor Tim Krul. Die loodste Oranje daarop naar de laatste vier.

Razende coach

Dat durfde Sarri zeker, maar hij deed het pas nadat Kepa even was blijven liggen – krampen, zo leek het. Caballero was volledig aangekleed en klaar voor de strijd, maar Kepa schudde met zijn vingertje: ‘neen’. Intussen ging het bord van de vierde ref de hoogte in, maar de Spanjaard weigerde van het veld te gaan en bleef gewoon staan. De City-fans begonnen al te fluiten, scheids Moss ging tevergeefs poolshoogte nemen, en Sarri? Die ging als een razende tekeer. De 60-jarige Italiaan wist met zichzelf geen blijf. Omdat hij moeilijk het veld kon oplopen, liet hij Kepa dan maar staan. Toen er afgefloten werd, moest Sarri door Rüdiger, zijn grootste verdediger, worden weggehouden bij zijn nummer één.

Sarri begrijpt het ook niet meer. Foto: Photo News

Kepa kreeg nog een handshake van een weliswaar zichtbaar misnoegde Caballero, en móést zich nu in de penaltyreeks bewijzen. Maar enkel de poging van Gündogan kon hij stoppen, concurrent Ederson daarentegen pakte er twéé. Bye bye League Cup, welkom commotie! De analisten deden al snel hun duit in het zakje.

Chelsea-icoon John Terry fronste de wenkbrauwen. “Als speler moet je gewoon respect tonen en naar de kant gaan als de coach dat vraagt.” Chris Sutton, nóg een oud-speler van de Blues, ging nog verder. “Het was een schande, zoiets zag ik nog nooit. Kepa zou nooit meer voor Chelsea mogen spelen. Als ik Sarri was en mijn gezag werd op die manier ondermijnd, ik stapte gewoon op. Waarom sleepten de andere spelers Kepa trouwens niet naar de kant?”

Eén groot misverstand

Het was dus uitkijken naar de persconferentie van Sarri, maar hij bleef diplomatisch. “Ik dacht dat Kepa fysiek niet klaar was voor de penalty’s”, zei hij. “Ik dacht dat hij een kramp had en dus wou ik Caballero brengen. Tot de dokter uitlegde dat het geen kramp was. Eén groot misverstand dus, maar ik zal er met Kepa over praten. Hij moet begrijpen dat we door zo’n actie in de problemen kunnen komen, zeker met jullie in de buurt.”

Jullie, dat is dan de pers. Maar Sarri moet zich eerder zorgen maken over zijn bazen. Na de slechte resultaten van de laatste weken – er was al die 6-0-nederlaag tegen City in de competitie – ligt hij zwaar onder vuur. Met Steve Holland – assistent bij de Engelse nationale ploeg – stond al een interim-manager klaar in de coulissen, en dit incident kost Sarri mogelijk de kop. Als je eigen spelers al niet meer luisteren, houdt het eigenlijk op.

Oh ja, de tiende van Kompany

Oh ja, er was ook nog een winnaar, Manchester City. Met twee landgenoten die in actie kwamen: Kevin De Bruyne en de aan de rust ingevallen Vincent Kompany. Voor Kompany was het al de tiende ‘prijs’ als Citizen. “En dat went nooit”, zei Kompany breed glimlachend. Hij was blij dat hij een deel ad in het succes. “Ik heb niet veel getraind voor deze match, maar ik was er klaar voor. Dit was echt een teamprestatie. Chelsea was ook sterk aan de bal, maar op het einde hadden wij dat tikkeltje meer zelfvertrouwen.”

Vincent Kompany steekt de League Cup in de lucht. Foto: AFP

Wat later passeerde ook een blije De Bruyne. Hij leek er vrede mee te hebben dat hij gewisseld werd. “Ik zit nog niet op het niveau van vorig seizoen, maar dat is ­logisch. Vandaag had ik ook andere taken. Maar ik ben super gelukkig.”