Technologie en retailjobs: levende 3D-diertjes op de winkelvloer

Gent - Bij een retailjob komt meer kijken dan verkopen. Belangrijk om trouwe klanten te behouden in tijden van internationale webshops, is een leuke beleving én een lokale community. Wat zegt dat over kwaliteiten die je nodig hebt op de winkelvloer? Passie voor je product én openstaan voor technologische innovatie scoren alvast hoog.

Het Gentse pyjamalabel Woody bestaat dit jaar precies 25 jaar én is Belgisch marktleider in zijn sector. Het bedrijf erachter, de WoodyGroup, is de opvolger van wat in 1993 werd opgericht als JellyCoe door Gentenaar Michel Van de Velde. Die ging in zee met de Britse illustrator Woody Fox, wiens naam de inspiratie vormde voor de merknaam. In 2017 nam het Turkse Bella Tekstill van ondernemer Mehmet Batur de aandelen over. Managing Director voor het Belgische team is Steven Van de Velde.

Wat maakt Woody zo herkenbaar? “We hebben allerlei bonte prints gecreëerd op basis van onze reeks iconische Woodydiertjes” zegt Steven Van de Velde. “Die passen we toe op accessoires, bedding, plaids, footwear, een complete nachtgoed- maar ook homewearcollectie voor kinderen en tieners. Alles wordt inhouse bij ons in Gent ontworpen. Na de overname hebben we Nathalie Deschuymer, de ontwerpster van het eerste uur terug aan boord gehaald. Goed voor een mooie creatieve injectie en een frisse, kleurige boost.”

Augmented reality

Een en ander zorgt ervoor dat Woody een trouwe fanbase heeft. Die wordt dit jaar door de creatie van WoodyWorld extra verwend. “We geven onze diertjes nu een functie: ze komen tot leven, we spelen ermee in op de leefwereld van kinderen. Er komt een website en een app waarmee je een diertje kan scannen op een pyjama en dan in 3D via augmented reality tot leven brengen. Je plugt je koptelefoon in en je hoort het verhaal van WoodyWorld. De app ontwikkelen we samen met digital product studio In The Pocket. We verwachten er heel veel van.”

