11 meter lange bultrug dood aangetroffen in midden van jungle: wetenschappers staan voor raadsel

Op het Braziliaanse eiland Marajó is in het Amazonewoud een bizarre ontdekking gedaan: het enorme kadaver van een tien ton wegende bultrug. Nadat er plots opvallend veel gieren rond een welbepaalde plaats boven de jungle cirkelden, ging een team op onderzoek.

Medewerkers van Semma, het plaatselijke departement Milieu en Omgeving, waren vrijdag stomverbaasd toen ze een bultrugwalvis aantroffen in de jungle van het Amazonewoud. Het dier lag kilometers verwijderd van zijn natuurlijke habitat. Het 11 meter lange en 2 meter brede kadaver lag gewoon tussen het kreupelhout in de jungle van Marajó, een Braziliaans eiland aan de monding van de Amazone.

“We ontdekten de walvis door de grote aanwezigheid van roofvogels boven de plek”, vertelt Dirlene Silva van Semma bij Journal O Liberal. “De gieren cirkelden boven het karkas dat in het bos lag, op een afstand van de zee.”

Nader onderzoek leerde dat het om een kalf zou gaan van zo’n 12 maanden oud. Op beelden is te zien hoe het dier uitgestrekt en zonder zichtbare letsels in een moerassige mangrove ligt.

Wetenschappers gaan ervan uit dat het 10 ton zware zeezoogdier stierf op zee en vervolgens bij extreem hoogtij en ruwe zee het land in werd gedreven. “We weten nog altijd niet precies hoe het dier hier beland is”, aldus marine-expert Renata Emin. “Maar we denken dat het dier dichtbij de kust dreef en dat het door het tij, dat de laatste dagen aanzienlijk was, opgepikt werd en landinwaarts werd gedreven.”

“Los van deze buitengewone prestatie vragen we ons verstomd af wat een bultrug aan de noordkust van Brazilië doet in februari; dit is een zeer ongewoon voorval. Bultrugwalvissen trekken normaal niet naar het noorden. We hebben weet van één exemplaar in dit gebied, drie jaar geleden, maar het is erg zeldzaam.”

Mogelijk reisde het kalf met zijn moeder raakte het verloren.