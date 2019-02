Rel rond PS-burgemeester die mee betoogde tegen komst Theo Francken krijgt nog een staartje

Muriel Targnion (PS), burgemeester van Verviers, blijft onder vuur liggen nadat ze mee betoogde tegen de komst van Theo Francken (N-VA) in haar gemeente. Twee advocaten gaan een klacht indienen bij de onderzoeksrechter tegen de burgermoeder vanwege haar optreden. Zij doen dat uit naam van de organisator van de conferentie waar Francken zijn boek zou promoten.

De komst van de populaire N-VA-politicus naar Verviers verliep woensdag niet zonder slag of stoot. Het was de bedoeling dat Francken in een hotel zou komen spreken en zijn boek promoten. Hij werd echter opgewacht door 200 linkse demonstranten die protesteerden tegen zijn komst. De sfeer werd al snel grimmig, waarna de ordediensten traangas gebruikten om de situatie onder controle te houden. Door het tumult voelde Francken zich uiteindelijk genoodzaakt rechtsomkeer te maken.

Klacht

Eén van de betogers was de burgmeester van Verviers, Muriel Targnion. Advocaten Marc Leveau en Philippe Chansay-Wilmotte zullen dinsdag een klacht tegen de burgermoeder indienen bij de onderzoeksrechter. Dat meldt La Derniere Heure. Zij doen dat in naam van Valérie Appeltans, de organisator van het evenement.

Volgens de raadsheren kwam Targnion haar taak als burgemeester (tevens het hoofd van de politie) niet na om de openbare orde te handhaven en de veiligheid van Francken te garanderen.

