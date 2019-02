Passagier probeert overblijfselen van mummie vanuit Egypte naar België te smokkelen

Foto: Ministry of Antiquities

Egyptische autoriteiten hebben in de bagage van een passagier die naar ons land wilde vliegen, onderdelen van een mummie gevonden.

De overblijfselen van de mummie werden ontdekt op de internationale luchthaven van Caïro. Ze waren verstopt in een luidspreker in de bagage van de passagier die naar België zou reizen. Ze konden ontdekt worden door de beveiliging nadat X-ray-scanners ongewone vormen opmerkten in de luidspreker. De luidspreker werd opengemaakt, waarna de resten van de mummie werden ontdekt.

Archeologen hebben de onderdelen van de mummie intussen onderzocht. Ze bevestigen de authenticiteit ervan. Het gaat om overblijfselen van twee mummies: twee voeten, twee benen, een onderdeel van een linkerhand, een deel van een torso en een arm.

De onderdelen worden nu geconfisqueerd volgens de Egyptische wet voor bescherming van ‘oudheden’ en zullen gerestaureerd worden in een Egyptisch museum.

Of de man of vrouw die de overblijfselen van de mummie probeerde te smokkelen de Belgische nationaliteit heeft, is niet duidelijk.

