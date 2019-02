Automobilist gewond na botsing met signalisatiewagen op E403

Wevelgem - Op de E403 ter hoogte van Gullegem knalde maandagmorgen een bestelwagen op een mobiele werf. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde toen wegenwerkers een vangrail aan het herstellen waren bij de verkeerswisselaar met de A19. Een bestuurder van een bestelwagen met aanhangwagen merkte hun mobiele werf niet op en knalde op een van de botsabsorbeerders die op de rechterrijstrook stond opgesteld om de arbeiders te beschermen.

Bij de hevige klap raakte enkel de automobilist gewond. De voorkant van zijn bestelwagen was ingedeukt en ook zijn aanhangwagen en de botsabsorbeerder liepen schade op. Door het ongeval was de rechterrijstrook even versperd. De beschadigde voertuigen konden vlot worden getakeld.