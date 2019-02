Jongeren spreken af voor vechtpartij na school: agenten komen tussen en worden bespuwd, belaagd en geslagen bij arrestaties

Lokeren - Twee Lokerse agenten zijn tijdelijk werkonbekwaam na een uit de hand gelopen arrestatie. Afgelopen vrijdag hadden twee jongeren afgesproken op de Lokerse school voor een vechtpartij. Een vijftigtal toeschouwers kwam opdagen. Toen de politie wou tussenkomen, werden ze bespuwd en langs achter belaagd. Twee minderjarigen en een meerderjarige persoon werden opgepakt.

Afgelopen vrijdag hadden twee jongeren afgesproken om na schooltijd te vechten. Als locatie kozen ze de speelplaats van het Technisch Atheneum Lokeren. Toen een vijftigtal toeschouwers verzamelde op de speelplaats en de directie lucht kreeg van de vechtpartij, werd de politie op de hoogte gebracht. Twee agenten kwamen ter plaatse nog voor de vechtpartij van start kon gaan. Aanvankelijk verliep alles rustig, maar bij een identiteitscontrole escaleerde de zaak. De agenten werden bespuwd en langs achter belaagd. In totaal moesten zes agenten ter plaatse komen. Op beelden die rondgaan op sociale media is ook een agent met een hond te zien. De video (bovenaan het artikel nvdr.) toont hoe een agent rake klappen in het gezicht vangt. Twee agenten zijn nu een week werkonbekwaam.

Nog volgens de Lokerse politie werden twee minderjarigen en één meerderjarige persoon opgepakt. Ze werden voorgeleid voor de jeugd- en onderzoeksrechter. Ze zijn vrijgelaten onder voorwaarden.

Bij de school was niemand bereikbaar voor commentaar. “De burgemeester (van Lokeren nvdr.) zal maandagavond tijdens de gemeenteraad meer toelichting geven”, klonk het.