Spaanse media zijn formeel: “Gareth Bale leeft in onmin met ploegmaats na kritiek van Thibaut Courtois en Marcelo”

Real Madrid kent allesbehalve een leuk seizoen. In de Champions League lijkt het dan wel op weg naar de kwartfinales, maar in de competitie loopt het al een heel seizoen achter de feiten aan. Afgelopen weekend dankte het de zege bij Levante aan een strafschop in cadeauverpakking. Penaltynemer van dienst Gareth Bale ontweek echter de felicitaties van ploegmaats. Niet zonder reden, want de relatie tussen Bale en de rest van de kleedkamer zou verzuurd zijn. En daar zit onze landgenoot Thibaut Courtois voor iets tussen.

Het was een vreemd beeld. Gareth Bale zet de belangrijke strafschop feilloos om, maar hij duwt ploegmaat Lucas Vazquez van zich af wanneer die hem wilt feliciteren. De Spanjaard is verrast en roept de Welshman nog iets achterna. “Schandalig”, vond ex-Real Madridspeler Alvaro Benito daarvan. “Je krijgt niet het gevoel dat hij echt geïrriteerd is omdat hij weinig speelt. Ik zou hem graag eens echt boos zien op Solari, dat hij wanhopig is om te spelen”, klonk het op radiozender

Slapen om 23u

De reden van de actie van Bale zou dan ook niet zozeer het gevolg zijn van onvrede over de weinige speelminuten (onder Solari is hij hoofdzakelijk invaller, nvdr.), maar omdat hij in onmin leeft met de rest van de spelersgroep. Volgens AS raakt de Welshman steeds meer geïsoleerd in de kleedkamer. Afgelopen week legde Thibaut Courtois nog de vinger op de wonde. Hij stelde in een interview met Het Laatste Nieuws dat Bale niet genoeg moeite doet om zich te integreren. “We hadden een etentje met de ploeg laatst. Bale en Kroos kwamen niet opdagen omdat ze vonden dat het etentje te laat was. We spraken af om 21u30 en begonnen met eten om kwart na tien. Om middernacht dronken we nog een koffie. Om 1u lagen we in bed en om 11u hadden we training, dan heb je nog genoeg slaap.”

Bale en Courtois hebben geen te beste band. Foto: EPA-EFE

Maar Bale is geen fan van de Spaanse gewoonte om laat te eten en te slapen. Hij gaat steevast naar bed om 23u en wilde dus geen uitzondering maken. Courtois was niet de eerste die het gebrek aan integratie van Bale aankaartte. Ook Marcelo liet zich al uit over de kwestie. “Ik voel mee eenzaam in de kleedkamer sinds het vertrek van Kiko Casilla, die naast me zat. Nu heb ik enkel Bale naast me, maar die spreekt enkel Engels”, zei hij aan Esporte Interativo. “Je kan je inbeelden hoe dat gaat. Het is altijd van “hey, hallo, dag.” De Welshman zou ook spottend ‘The Golfer’ genoemd worden binnen de ploeg, omdat hij veel van zijn vrije tijd doorbrengt op de golfbaan.

De woorden van zijn twee teammaats zouden in het verkeerde keelgat geschoten zijn bij Bale, weet ook Marca. De linkspoot is boos en voelt zich niet begrepen. Het viel de Spaanse krant ook al op dat hij zich opvallende afzijdig houdt op training wanneer er gegrapt en gegrold wordt.

Bale kwam in 2013 over van Tottenham voor een toenmalig recordbedrag van 100 miljoen euro. Dit seizoen werd hij geacht de rol van Cristiano Ronaldo een beetje over te nemen, maar daar slaagt hij vooralsnog niet in. In 220 officiële matchen voor De Koninklijke was hij goed voor 101 doelpunten en 63 assists.