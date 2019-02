Rode Kruis wordt Rode Cirkel voor nieuwe campagne: “Helpen helpt in alle richtingen”

Brussel - Rode Kruis Vlaanderen start maandag een nieuwe campagne om nog meer vrijwilligers aan te trekken. Het kruis wordt - symbolisch dan - een cirkel, omdat “helpen helpt, in alle richtingen”. “We willen het Rode Kruis even uit de evidentie halen: mensen denken dat wij er altijd zijn, maar dat kan echt alleen maar dankzij de vrijwilligers”, zegt woordvoerster Ine Tassignon.

Rode Kruis Vlaanderen start vanaf vandaag/maandag met spots op televisie en radio. Daarin vertellen Zorgbibvrijwilligster Ria en de 97-jarige Madeleine, aan wie Ria misdaadromans voorleest, over hun innige band.

Het Rode Kruis wil daarmee vooral de emotionele kant van vrijwilligerswerk laten zien, vertelt woordvoerster Ine Tassignon. “De helper krijgt ook een gevoel van geluk door iemand te helpen. Het Rode Kruis wordt, symbolisch dan, een cirkel: we willen die gedachtegang van wederkerigheid in de verf zetten.” Het logo zelf verandert niet.

Tekort aan vrijwilligers

Op dit moment kampt het Rode Kruis niet met een tekort aan vrijwilligers. “Dat aantal blijft jaar na jaar ongeveer op hetzelfde niveau”, zegt Tassignon. “We zien een uitstroom, maar gelukkig ook een instroom. Maar daar moeten we wel hard voor werken. Met onze campagne willen we het Rode Kruis even uit de evidentie halen. Mensen denken dat wij er altijd zijn, maar dat kan echt alleen maar omdat we kunnen rekenen op de vrijwilligers.”

De organisatie wil nog meer Vlamingen oproepen om te helpen. Dat kan door zelf vrijwilliger te worden, maar ook door bloed en plasma te doneren, financieel te steunen, een eerstehulpopleiding te volgen of zelfs gewoon de boodschappen van het Rode Kruis op sociale media te delen.