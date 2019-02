Boze fans van Charlton bekladden eigendommen van eigenaar Duchâtelet: ‘Fuck off Roland’

Boze Charltonfans hebben zondagnacht op minstens drie plaatsen in Sint-Truiden eigendommen van Roland Duchâtelet met graffiti beklad. Met slogans als ‘Just sell the club’ en ‘Fuck off Roland’ hopen de vandalen Duchâtelet te overtuigen om zich terug te trekken uit de Britse voetbalclub Charlton Atletic, die de Truiense ondernemer in 2014 overnam.