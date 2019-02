President Trump haalt uit naar Oscarwinnaar Spike Lee: “Racistische aanval op zijn president”

“Het zou leuk zijn als Spike Lee zich bij zijn toespraak zou kunnen houden, als hij een racistische aanval inzet op zijn president, die meer heeft gedaan voor Afrikaans-Amerikanen dan bijna alle andere presidenten!”, klonk het maandagmiddag op de Twitteraccount van Trump.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!