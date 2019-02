Forse stijging auto- en woninginbraken in en rond Zeebrugge, N-VA schuift schuld in schoenen van transmigranten

Zeebrugge - Het aantal auto- en woninginbraken in Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme is de jongste jaren fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Pol Van Den Driessche (N-VA) heeft opgevraagd naar aanleiding van de gemeenteraad. Volgens Van Den Driessche is die stijging vooral toe te schrijven aan transmigranten.

De voorbije jaren zijn er enkele opmerkelijke stijgingen in de criminaliteitscijfers van Zeebrugge. Het aantal diefstallen uit voertuigen nam in twee jaar tijd toe van 11 tot 63. Ook het aantal woninginbraken is fors toegenomen, van 24 in 2017 tot 45 in 2018. Het aantal registraties van vandalisme en vernielingen is dan weer afgenomen van 103 in 2016 tot 73 vorig jaar.

De scheepvaartpolitie noteerde voor die groep wel een toename, van 61 in 2016 tot 134 in 2018. Ook het aantal diefstallen uit voertuigen verdubbelde in twee jaar tijd tot 18 diefstallen.

“Onbekende daders, maar...”

“Natuurlijk dient opgemerkt dat het gros van de misdrijven door onbekende daders is begaan. Maar door het soort misdrijven en door de buit, zoals voedsel en kleding, kan met behoorlijke zekerheid worden vermoed dat veel van deze misdrijven door illegale transmigranten werd gepleegd”, aldus Pol Van Den Driessche.

Het aantal geïdentificeerde transmigranten in Zeebrugge is de afgelopen jaren ook sterk toegenomen en die trend zet zich in de eerste maand van dit jaar door. Zo werden in de tweede week van 2019 zelfs 123 illegalen staande gehouden, tegenover 48 in diezelfde week in 2018 en 20 in 2017. Die trend tekent zich ook af in alle weken van januari. Vorig jaar noteerde de politie meer dan 500 interventies in Zeebrugge met betrekking tot inbreuken van de vreemdelingenwetgeving. Of exact 151 meer dan het jaar ervoor.

Van Den Driessche zal dinsdag op de gemeenteraad hierover interpelleren. Zondag was er in Zeebrugge nog een Mars voor Veiligheid, waar onder meer Dries Van Langenhove op aanwezig was.