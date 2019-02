Australische premier belooft 2,2 miljard euro voor klimaatdoelen

Aan de vooravond van de parlementsverkiezingen in mei heeft de conservatieve Australische premier Scott Morrison maandag een “Oplossingen voor het Klimaat Pakket” ter waarde van 3,5 miljard Australische dollar (omgerekend ongeveer 2,2 miljard euro) aangekondigd in een inspanning om de emissiedoelstellingen van het land te halen.

Het pakket omvat een Klimaatfonds ter waarde van 2 miljard Australische dollar, wat een verlenging met tien jaar is van een zwaar bekritiseerd fonds dat de vroegere premier Tony Abbott in 2014 heeft uitgewerkt en dat boeren en ondernemingen betaalt om hun uitstoot van CO2 te verminderen. De resterende 1,5 miljard wordt opzij gezet voor nieuwe milieumaatregelen.

In een gemeenschappelijke verklaring met milieuminister Melissa Price zei Morrison dat zijn landgenoten klimaatsverandering en het belang van milieubescherming erkennen.

26 procent

Volgens de premier zal zijn land zijn klimaatdoelstellingen halen om tegen 2030 de uitstoot van koolstofdioxide met 26 procent te verminderen. Zonder daarbij de economie te ontwrichten of de energieprijzen torenhoog te maken.

Bescherming van het klimaat is een heikel thema in Australië. Het is de vierde grootste producent van kolen ter wereld en kolen staan in voor 63 procent van de benodigde elektriciteitsproductie.