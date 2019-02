Uitgefloten, Pizza Delivery Boy en nu het lachebekje van de ploeg: dit is Yohan Boli, de beste schutter van 2019

Acht doelpunten, zes wedstrijden. Een eerste hattrick, de man die zijn ploeg zo goed als zeker PO1 heeft ingeschoten. STVV werd afgelopen winter gepluimd, maar in Yohan Boli (25) vonden De Kanaries een onverhoopte versterking. De spits is niet meer te vergelijken met de man die hij voor de jaarwisseling was. Portret van een goedlachse aanvaller die eindelijk is opengebloeid.