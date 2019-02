Leider van taliban in Qatar aangekomen voor gesprekken met VS

Het is niet duidelijk of Mullah Abdul Ghani Baradar (archiefbeeld) zal deelnemen aan de gesprekken. Foto: REUTERS

De plaatsvervangende leider van de taliban is maandag in de Qatarese hoofdstad Doha aangekomen voor een nieuwe onderhandelingsronde met de Verenigde Staten. Dat meldt de radicaalislamitische organisatie.

Mullah Abdul Ghani Baradar, die de organisatie mee oprichtte, werd eind januari aangeduid als hoofd van het politieke kantoor van de taliban in Qatar. In februari 2010 werd hij opgepakt in Pakistan, maar sinds oktober is hij op verzoek van de Verenigde Staten opnieuw op vrije voeten. Zo hoopt men de onderhandelingen vooruit te laten gaan.

Het is niet duidelijk of Baradar zelf zal deelnemen aan de vredesgesprekken. Dat wil de taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid niet bevestigen. Als hij wel mee rond de tafel gaat zitten, is dat volgens waarnemers een teken dat de taliban de onderhandelingen met de VS serieus nemen.

Mujahid liet wel weten dat er op de vierdaagse bijeenkomst gefocust zal worden op het “beëindigen van de invasie in Afghanistan en het voorkomen dat het land tegen andere landen gebruikt wordt”.

Zalmay Khalilzad, een Amerikaanse diplomaat die in Afghanistan is geboren en de Amerikaanse delegatie leidt, liet eerder al weten dat er “opmerkelijke vooruitgang” in verschillende belangrijke kwesties was geboekt tijdens de vorige gespreksrondes met de taliban.

