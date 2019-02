Minstens 39 doden bij verkiezingsgeweld in Nigeria

Bij met de presidents- en parlementsverkiezingen van zaterdag verbonden geweld zijn de voorbije twee dagen in Nigeria minstens 39 mensen om het leven gekomen. Dit heeft het burgerplatform voor goed bestuur Situation Room maandag bekendgemaakt.

De organisatie heeft doorheen het land meer dan achtduizend waarnemers uitgestuurd.

Zij stelden vast dat alleen al in de deelstaat Rivers zestien mensen bij politiek geweld het leven hebben verloren. In het belendende Bayelsa vielen er vier doden en in Delta twee. Er waren in acht deelstaten nog dodelijke slachtoffers.

Volgens Clement Nwankwo, directeur van het Centrum voor de verdediging van de politieke en juridische rechten, beschikte een kwart van de 120.000 stembureaus over onvoldoende politieagenten, met “mankementen” inzake veiligheid als gevolg. In minstens zes deelstaten waren er onregelmatigheden.

De Nigerianen konden zaterdag een nieuwe president kiezen, alsmede 360 afgevaardigden en 109 senatoren. Resultaten zijn in de komende dagen te verwachten.