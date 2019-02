Openbaar aanklager: “Choquerend wat sommige advocaten zeggen” op proces Joods Museum

In het rekwisitoor in het proces over de aanslag op het Joods Museum heeft openbaar aanklager Yves Moreau zwaar uitgehaald naar de methodes die de verdediging van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche gebruiken. De suggestie dat er met bewijsmateriaal is geknoeid zit hem hoog. “Ze twijfelen er niet aan de reputatie en de eer van onderzoekers, van rechters, van getuigen te bevuilen door ze te behandelen als leugenaars en fantasten.”

Het zijn vooral de uitspraken van Sébastien Courtoy, die maandagvoormiddag opnieuw niet aanwezig is, die Moreau zwaar tegen de borst stoten. “Wat me vooral kwetst, is dat voor de verdediging het doel de middelen heiligt”, zei een duidelijk verontwaardigde Moreau. “Er is niet het minste bedrog geweest.”

De jury krijgt van Moreau uitgelegd wat de regels zijn in een proces. Een van die regels, legde hij uit, was dat de aanklagers uit het hele dossier kunnen putten om de jury te overtuigen, maar ook de bewijsstukken, dvd’s en alles wat de voorbije weken in de assisenzaal gezegd is, kunnen gebruikt worden. Moreau verduidelijkte dat deze regel ook geldt voor de burgerlijke partijen en de verdediging.

Zonnebril

Dat vormde de aanleiding om het nog maar eens te hebben over de zonnebril die de dader van de aanslag gedragen zou hebben. Volgens de verdediging is op de beelden te zien dat die zonnebril op sommige beelden soms verdwijnt, wat voor haar bewijst dat de beelden getrukeerd werden om de schuld in de schoenen van Nemmouche te kunnen schuiven.

“Ik kan u geruststellen: er is niet het minste bedrog geweest in dit onderzoek”, ging Moreau verder. “Niemand heeft met wat dan ook geknoeid. Om het duidelijk te zeggen: niemand heeft een bril toegevoegd of weggehaald op een foto.”

“Stompzinnig”

Moreau noemde het “stompzinnig” wat de verdediging van Nemmouche probeert duidelijk te maken. “Maar wat me het meeste kwetst is dat het doel de middelen heiligt voor de verdediging. En om te doen geloven dat deze man onschuldig is, twijfelt ze er niet aan de reputatie en de eer van onderzoekers, van rechters, van getuigen te bevuilen door ze te behandelen als leugenaars en fantasten. Ik wik mijn woorden, maar wat we hier van sommige advocaten gehoord hebben, dat is shockerend.”