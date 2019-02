Groot tekort aan priesters in Amazonegebied: Vaticaan overweegt om het celibaat te herzien

Een bijeenkomst van de katholieke bisschoppen van het Amazonegebied, waar een beperkte hervorming van de regels rond het celibaat op de agenda zou kunnen staan, zal plaatsvinden van 6 tot en met 27 oktober. Dat meldt het Vaticaan maandag.

Paus Franciscus bepaalt de data van synodes en gaf aan deze de titel “Amazone: nieuwe paden voor de Kerk en voor een integrale ecologie” mee, klinkt het in een mededeling.

In de regio van het Amazonegebied zijn er niet voldoende priesters voor de kleine katholieke gemeenschappen die vaak op afgelegen plaatsen wonen. De paus liet al weten dat hij niet achter het idee staat om ook getrouwde priesters toe te laten, maar hij zei wel dat uitzonderingen overwogen kunnen worden.

In afgelegen gebieden zou het een idee zijn om een ouder lid van de lokale kerkgemeenschap te wijden, ook al is hij getrouwd, zodat hij taken van een priester kan uitvoeren, aldus de paus. “Ik zeg niet dat dit moet gebeuren, omdat ik er nog niet voldoende over heb nagedacht en gebeden. Maar theologen moeten het bestuderen”, aldus Franciscus.