Dortmund kan weer rekenen op kapitein: Marco Reus viert terugkeer op training

Dortmund-kapitein Marco Reus heeft maandag de trainingen hernomen bij Borussia Dortmund. Reus lag de voorbije drie weken in de lappenmand met een spierblessure.

De 29-jarige aanvallende middenvelder - in de competitie al goed voor dertien doelpunten - zou vrijdag al kunnen meespelen met de Borussen, op bezoek bij Augsburg, op de 24e speeldag van de Bundesliga. Volgende week dinsdag zal hij in principe zeker paraat staan voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Tottenham.

Zonder Reus kende Borussia Dortmund de voorbije weken een reeks van vijf wedstrijden zonder zege. In de competitie werd drie maal gelijkgespeeld, in de beker was Werder Bremen te sterk na strafschoppen en in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League versloeg Tottenham de Duitse competitieleider met 3-0. Zondag werd de negatieve reeks tenietgedaan met een 3-2 zege tegen Leverkusen. Dortmund telt in de Bundesliga nog drie punten voorsprong op concurrent Bayern München.