Dries Mertens dolt met tegenstander tijdens de wedstrijd: “Er is altijd tijd voor een grapje”

Dries Mertens kende zondag een leuke voetbalavond. De Rode Duivel stond 90 minuten op het veld bij Napoli en won met 0-4 tegen Parma. Scoren deed hij ondanks een uitstekende kans niet, maar hij voelde zich wel in zijn sas in de match. In die mate zelfs dat hij een grapje uithaalde met een tegenstander, terwijl Napoli zich opmaakte voor een vrije trap. “Er is altijd tijd voor een grapje”, postte hij op Instagram.