Donald Tusk over naderende deadline: “Uitstel van brexit zou rationele oplossing zijn”

De brexit uitstellen zou een “rationele” oplossing zijn. Dat heeft Europees president Donald Tusk maandag gezegd in de marge van een Arabisch-Europese top in het Egyptische Sharm el-Sheikh.

“Rekening houdend met de situatie waarin we ons bevinden, denk ik dat een bijkomend uitstel een rationele oplossing zou zijn”, zo verklaarde Tusk op een persconferentie in Sharm el-Sheikh. “Maar premier May denkt nog altijd dat ze dit scenario kan vermijden”, voegde hij toe.

Het Verenigd Koninkrijk stapt in principe op 29 maart uit de Europese Unie. Met nog iets meer dan een maand te gaan heeft premier Theresa May echter nog steeds geen uitzicht op een meerderheid in het Britse parlement die het echtscheidingsakkoord wil steunen. Tegen 12 maart hoopt ze de parlementsleden een herwerkt akkoord te presenteren.

May had in Sharm el-Sheikh verscheidene bilaterale gesprekken met Europese ambtgenoten over een uitweg uit de impasse. Ze sprak onder meer met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die maandag zei dat er “goede vooruitgang” is geboekt. May is vooral op zoek naar bindende aanpassingen aan de vangnetoplossing die een herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden, maar de Europeanen weigeren het echtscheidingsakkoord te heronderhandelen.