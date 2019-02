Politie zoekt gewapende verdachte na overval op supermarkt

Gent / Mariakerke - De lokale politie van Gent is op zoek naar een gemaskerde en gewapende man, die maandagnamiddag een gewapende overval heeft gepleegd op de Proxy Delhaize in de Brugsesteenweg in Mariakerke, deelgemeente van Gent.

De man is volgens de politie ongeveer 30 jaar oud en 1.68 meter groot. Hij pleegde maandagnamiddag een hold-up op de Proxy Delhaize in de Brugstesteenweg in Mariakerke. Hij is in het bezit van een vuurwapen en gevlucht op een fiets.

De man is gewapend en vluchtte weg op een fiets. Foto: Politie Gent

Wie meer info heeft over de man of hem herkent, belt best onmiddellijk de politie op het nummer 101.

Deze namiddag vond een hold-up plaats op de Proxy Delhaize in de Brugsesteenweg te #Gent. Zie foto! Betreft gemaskerde man van ca. 30 jaar, 1m68. In bezit van vuurwapen, gevlucht op een MTB. Heb je meer info of herken je deze persoon? Bel dan onmiddellijk 101! RT aub #altijdnabij pic.twitter.com/4VruINTR0r — Lokale Politie Gent (@GentseFlikken) February 25, 2019