Verenigde Arabische Emiraten sturen in september eerste landgenoot de ruimte in

In september zullen de Verenigde Arabische Emiraten voor het eerst een inwoner van één der emiraten in de ruimte hebben, zo heeft het officiële persbureau WAM gemeld.

Ofwel Hazzaa al-Mansoori ofwel Sultan al-Neyadi zal op 25 september met de Russische Sojoez-MS15 naar het Internationaal Ruimtestation ISS vliegen, zo maakte het Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRSC) maandag bekend. De missie zal acht dagen duren, de terugkeer zal met de Sojoez-MS12 zijn.

De niet-vliegende astronaut zal zijn training voor een toekomstige missie verderzetten. De opleiding gebeurt in Rusland.

Al-Mansoori (35) en al-Neyadi (37) zijn uitverkoren onder meer dan 4.000 kandidaten voor het Astronautenprogrammma van de VAE. Dit programma is in 2017 gelanceerd om astronauten van de emiraten voor te bereiden voor een ruimtereis in het kader van een waaier aan wetenschappelijke missies.

De VAE wordt aldus één van de weinige Arabische landen dat een inwoner de ruimte instuurt. Er vloog al een Saoediër met de Amerikaanse spaceshuttle en twee jaar later een Syriër naar en met het Russische ruimtestation Mir. België had in 1992 een eerste astronaut in de ruimte: Dirk Frimout als wetenschappelijk astronaut met het Amerikaanse ruimteveer Atlantis.