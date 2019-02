Hotels, restaurants of musea? Nieuwe ‘chatbot’ helpt je via Facebook Messenger op weg in Oostende

Oostende - Oostende pakt uit met twee chatbots die toeristen zullen verwelkomen en wegwijs maken in de stad. Dat is een primeur in België. De technologie en de chatbots zijn maandag voorgesteld in het bijzijn van onder meer burgemeester Bart Tommelein, die op die manier van Oostende een slimme stad wil maken.

Toerisme Oostende vzw liet twee gratis chatbots ontwikkelen die toegankelijk zullen zijn via de chat van Facebook Messenger. De chatbot kreeg de naam Odette mee en zal bezoekers op elk moment van de dag helpen en hen naar de gewenste plakken loodsen. Er is ook een tweede chatbot rond “The Crystal Ship”, het jaarlijkse kunstenfestival dat uitpakt met reusachtige muurschilderijen verspreid over de stad. De chatbot zal als persoonlijke gids dienen. Er is een jaar aan Odette gewerkt, onder meer om haar zo menselijk mogelijk te maken.

De toeristische chatbot Odette maakt gebruik van artificiële intelligentie om antwoorden te bieden op heel wat vragen: van de leukste activiteiten om te doen met kinderen en de allernieuwste expo’s, tot de lekkerste plekken om garnaalkroketten te eten en toegankelijke hotels. “We merken dat meer en meer bezoekers ons aanspreken via Facebook en hier ook snel een antwoord verwachten”, duidt Peter Craeymeersch, algemeen directeur van Toerisme Oostende vzw . “Deze chatbot zorgt ervoor dat we op elk moment van de dag een passend antwoord kunnen geven en onze bezoekers een optimale beleving kunnen bezorgen.”

De chatbot is momenteel enkel beschikbaar in het Nederlands. In het najaar van 2019 leert Odette ook Engels om de internationale toeristen te woord te staan. “We zijn de eerste stad die een rondleiding op deze manier aanbiedt. Het lijkt wel of een virtuele gids je begeleidt tijdens je bezoek”, aldus marketingmanager Pieter Hens.