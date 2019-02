Beluister nu de zesde aflevering van ‘Sjotcast’: Bolasie, Barça en interviews in bad

Een nieuwe week, een nieuwe Sjotcast. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen voetbalredacteurs Gert Gysen en Guillaume Maebe u samen met eindredacteur Lars Godeau mee doorheen de wondere wereld van het voetbal. In aflevering zes vertelt Gert het verhaal achter de transfer van Yannick Bolasie, vond Guillaume het best warm aan de Kehrweg en verbetert Lars de fouten in het museum van FC Barcelona.