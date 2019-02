Vlaanderen opent ‘ambassade’ in Rome

Vlaanderen heeft maandag een vertegenwoordiging in de Italiaanse hoofdstad geopend. Het gaat om de dertiende Vlaamse diplomatieke post in het buitenland. “Belangrijk,” vindt minister-president Geert Bourgeois, “want Vlamingen zijn in veel dingen goed, maar ze zijn niet altijd bezig met het tonen dat ze goed zijn.”

Vlaanderen bouwt al enkele jaren een eigen diplomatiek netwerk uit, naast de ambassades van de federale overheid. Onze regio is aanwezig in de meeste West-Europese landen, maar Italië ontbrak nog. “Italië is nochtans de vijfde handelspartner van Vlaanderen”, zegt Bourgeois. “Cultureel gezien zijn er zaken die ons al meer dan duizend jaar binden. Breugel, Rubens en Van Dyck waren graag geziene gasten in de Italiaanse palazzi.”

De vertegenwoordiging in Rome zal worden geleid door Geert De Proost, die eerder de afvaardiging in New York bestuurde. Hij houdt zich in eerste instantie vooral bezig met het promoten van onze cultuur, onder meer op festivals voor film en theater. Ook de universiteiten kunnen steun gebruiken.

Zaken doen in Italië betekent ook op je hoede zijn voor de maffia, waarschuwen de Vlaamse bedrijfsleiders maandag bij de opening van de vertegenwoordiging. “Ik ben er al voor verwittigd”, zegt De Proost. “Men denkt dat de maffia vooral in Zuid-Italië zit, maar ook in Rome zijn ze prominent aanwezig. We zijn op onze hoede.” De georganiseerde misdaad mengt zich steeds meer in de reguliere economie, om het geld wit te wassen dat ze met bijvoorbeeld drugshandel verdient. Bij de Vlamingen circuleren lijsten van bedrijven waarmee je om die reden beter geen zaken doet, valt te horen.

Bourgeois ontmoet maandag en dinsdag nog ministers van de Lega en van de Vijfsterrenbeweging. Hij apprecieert naar eigen zeggen de eurokritische stem die Italië momenteel laat horen: “Het is belangrijk dat er dergelijke stemmen zijn. Er heerst een gevoel dat Europa zijn bevolking op dit moment niet voldoende beschermt en Italië is een van de landen die dat verwoorden.”