Britse premier Theresa May wil niet weten van Brexit-uitstel: “Deal binnen handbereik”

Theresa May voert de druk op de Europese Unie op bij de Brexit-onderhandelingen die momenteel plaatsvinden in de marge van een internationale top in het Egyptische Sharm el-Sheik. De Britse premier waarschuwde daar dat uitstel geen oplossing is voor de impasse waarin de onderhandelingen zich momenteel bevinden, en zei dat ze hoopvol was omdat “een tijdig akkoord binnen handbereik is”.

May, en bij uitbreiding Groot-Brittannië en de hele Europese Unie denderen momenteel in sneltreinvaart af op een ‘hard Brexit’, een uitstap zonder akkoord. Maar ook met dat vooruitzicht lukt het May niet om de EU-onderhandelaars toegevingen te ontlokken die het haar mogelijk zouden maken om een akkoord door het eurosceptische Britse parlement te krijgen. Desondanks houdt May vast aan de huidige Brexit-deadline op 29 maart, en wees daarmee suggesties van Europees president Donald Tusk als zou ze verplicht worden om uitstel te vragen van de hand.

Volgens May zou uitstel het fundamentele probleem niet oplossen: “Uitstel zou enkel dat doen met het probleem: uitstellen. Daarmee verplaats je enkel het punt waarop je een beslissing moet nemen. Uitstel van artikel 50 (waarmee de Brexit in gang werd gezet, nvdr.) lost niets op. Een deal is binnen handbereik.”

May belooft dan ook nog steeds dat ze tegen 12 maart een nieuw voorstel ter stemming zou voorleggen in het Brits parlement.