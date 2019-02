Details over fatale vlucht van Emiliano Sala lekken uit: “Piloot maakte verschillende beginnersfouten”

Er raken steeds meer details bekend over de fatale vlucht van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff City verdween het gehuurd sportvliegtuigje van de radar, twee weken later werden het wrak en het lichaam van Sala gevonden in het Kanaal. Van de overblijfselen van piloot David Ibbotson ontbreekt voorlopig elk spoor. De 59-jarige piloot heeft volgens The Sun en Fox News wel enkele cruciale fouten gemaakt.

Het zijn geen kleine fouten die de Britse tabloid The Sun op gezag van de Argentijnse journalist Christian Martin toeschrijft aan piloot Ibbotson. De man zou besloten hebben om zonder vlieginstrumenten te vliegen, die nochtans van vitaal belang waren in de bewolkte omstandigheden op de dag van de feiten. Hij zou ervoor geopteerd hebben om Visual Flight Rules (VFR) te gebruiken in plaats van Instrument Flight Rules (IFR).

Concreet betekent dat dat hij “het gebrek aan zichtbaarheid van een horizontale lijn accepteerde”. Martin beschrijft het verder als een “beginnersfout”. Onder VFR moeten piloten namelijk een minimum aan zichtbaarheid hebben, om eventuele botsingen te vermijden.

Daarnaast zou Ibbotson ook het licentienummer van zijn toestel fout hebben ingevuld op de vluchtpapieren. Er rijzen al langer vragen over de vlucht die Sala nam, die door zijn entourage werd geregeld. Eerder raakte al bekend dat de piloot geen betalende passagiers mocht vervoeren en hij moeite had met het landingssysteem, waar hij weinig ervaring mee had. Dat Ibbotson geen licentie had om betalende passagiers te vervoeren, wordt ook door Martin nog eens aangehaald.

(lees verder onder de foto’s)

Nieuwe foto’s van wrak

Er werden vandaag ook nieuwe foto’s vrijgegeven van het wrak van het sportvliegtuigje waarmee Sala omkwam. De Piper Malibu werd op zondag 3 februari teruggevonden door het West-Vlaams bedrijf GEOxyz op de zeebodem in de buurt van het Kanaaleiland Guernsey.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE