Aalst wil “dorps karakter” van landelijke gebeiden behouden en gaat geen appartementen meer vergunnen

Aalst - Aalst wil geen appartementen meer vergunnen in landelijke gebieden, tenzij die “het dorpse karakter versterken”. De stad wil zo het “authentieke karakter” van zijn dorpen beschermen. Schepen van Wonen Caroline Verdoodt (N-VA) vindt niet dat de maatregel in strijd is met de betonstop, die de aansnijding van open ruimte in de toekomst verbiedt.

Aalst zal meergezinswoningen voortaan enkel nog vergunnen in de stadskern. Op meer dan de helft van het grondgebied, dat is Nieuwerkerken, Hofstade, Gijzegem, Herdersem, Moorsel, Baardegem en Meldert, worden meergezinswoningen verboden.

In dat buitengebied worden appartementen en andere meergezinswoningen enkel nog vergund indien het gaat om kleinschalige meergezinswoningen zoals cohousing, kangoeroewonen en zorgwonen. Of indien het gaat om gebouwen met aantoonbare erfgoedwaarde. Dat moet de bevolkingsdichtheid in die landelijke gebieden laag houden.

De maatregel is opvallend omdat de Vlaamse regering er net naar streeft om nieuwbouw meer in de hoogte te realiseren en omdat een betonstop nog steeds op de tafel van de Vlaamse regering ligt. Ook de Vlaamse bouwmeester ijvert voor een verhoging om open ruimte te vrijwaren.

“We zien overal mastodonten verschijnen”, zegt Verdoodt. Die tendens vindt het Aalsterse stadsbestuur vooral wenselijk in de stadskern. De maatregel betekent dus wel dat bij gelijkaardige bevolkingstoename de stijgende densiteit vooral in de stadskern opgevangen moet worden. “Op die manier is dit helemaal te matchen met de visie van de Vlaamse bouwmeester”, aldus Verdoodt.