Belgische vakbonden bereiken sociaal akkoord met Ryanair: “De kers op de taart”

De Belgische vakbonden hebben een sociaal akkoord bereikt met luchtvaartmaatschappij Ryanair. Daarmee is een einde gekomen aan twee jaar sociale onrust, waarin het personeel meermaals staakte om te protesteren tegen de werkomstandigheden bij de lagekostenmaatschappij. Dat meldt VRT Nieuws.

Ryanair is een luchtvaartmaatschappij die bekendstaat voor de vaak bijzonder goedkope vluchten die aangeboden worden. Het maakte de lagekostenmaatschappij ook bijzonder populair, maar sinds 2017 ligt de Ierse maatschappij voortdurend onder vuur. En niet alleen bij de buitenwereld.

In dat jaar moesten vluchten geschrapt worden door personeelstekort, maar in 2018 werd het allemaal nog wat erger. De piloten en het cabinepersoneel klaagden de slechte arbeidsvoorwaarden, hun lage lonen en de ‘contractdiscriminatie’ - personeelsleden in dezelfde functie hebben vaak een verschillend contract - aan door enkele keren het werk neer te leggen. Door die stakingen moesten duizenden vluchten van de maatschappij geschrapt worden. Slecht voor het imago en voor de portefeuille van het bedrijf.

Sociaal akkoord

Toch duurde het tot maandag voor de Belgische vakbonden een sociaal akkoord konden bereiken met het bedrijf van topman Michael O’Leary. “Dit is de kers op de taart”, zegt Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV bij VRT Nieuws. “Het was duidelijk wat de twee basiseisen van het personeel waren tijdens de stakingen van afgelopen zomer: het Belgische arbeidsrecht moest toegepast worden en de onderlingen discriminatie tussen het personeel moest stoppen.”

Concreet betekent het akkoord dat elk personeelslid van Ryanair in ons land vanaf 1 april beroep zal kunnen doen op het Belgische arbeidsrecht. “Ryanair heeft lang geweigerd om akkoorden te sluiten met het cabinepersoneel”, zegt Elsen. “Piloten zijn onmisbaar, dat beseffen ze. Maar het cabinepersoneel dat door Ryanair gerekruteerd wordt komt vaak uit Oost- en Zuid-Europa waar de werkloosheid groot is. Dit soort mensen is enorm kwetsbaar. Ryanair maakte misbruik van hen. Met dit akkoord stopt die sociale dumping in ons land.”