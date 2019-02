Vorstenpaar schrapt bezoek aan Van Hool door staking

Lier - Het bezoek van koning Filip en koninging Mathilde morgen aan busbouwer Van Hool in Koningshooikt (Lier) is geschrapt. Dat bevestigen het kabinet van Antwerps gouverneur Cathy Berx en het Paleis. De andere bezoeken in Duffel en Herentals gaan morgen wel door.

Bij het bezoek van de vorsten aan de provincie Antwerpen op 26 februari 2019 was onder meer een bezoek aan Van Hool gepland. Dat wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum, meldt het Paleis.

Het bezoek aan kunstencentrum De Loods in Duffel (9.30u) en de ontmoeting met de bevolking in de Lakenhal op de Grote Markt in Herentals (12u) op dezelfde dag blijven behouden.

De leegte in het programma tussen de bezoeken in Duffel en Herentals zou worden opgevuld met een bezoek aan het historische begijnhof van Lier.

“De aanhoudende staking bij Van Hool leverde geen sereen klimaat op voor een bezoek van het koningspaar”, klinkt het bij het kabinet van Antwerps gouverneur Cathy Berx. “Daarom is in samenspraak beslist om het bezoek af te gelasten.”

De directie en de vakbonden bij Van Hool hebben vandaag overleg gepland. Die besprekingen zijn nog volop bezig. De impasse is dus voorlopig nog niet ten einde. Bij Van Hool zijn al stakingsacties aan de gang sinds 12 februari, de dag voor de grote nationale staking.