Burgemeester Beersel wil met bevolkingsstop landelijk en groen karakter behouden

Beersel - In een reactie op de voorspellingen dat de Brusselse bevolking de komende 15 jaar met 300.000 zal aangroeien tot 1,3 miljoen stelt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) van Beersel dat hij het aantal inwoners van zijn gemeente wil beperken tot het huidige aantal van 25.000 om op die manier het landelijk en groen karakter ervan te behouden. Vandaele eist tevens een Vlaams beleid voor het behoud van het landelijk en groen karakter van de hele Vlaamse rand.

Volgens Vandaele is het noodzakelijk dat er in dit verband aan de alarmbel getrokken wordt. Met de voorspelde bevolkingstoename in Brussel dreigt de druk op de Vlaamse rand in de toekomst almaar groter te worden.

“De Vlaamse regering dient zich dringend te bezinnen hoe men in de toekomst de Vlaams rand gaat vrijwaren van verdere verstedelijking. Ik vind dat het teveel aan inwoners in Brussel moet opgevangen worden in satellietsteden zoals Mechelen, Aarschot, Nijvel, La Louvière, Bergen... Ik geef persoonlijk de voorkeur aan Charleroi waar men nog heel veel verpauperde gebouwen aantreft en derhalve veel mogelijkheden tot renovatie. Op die manier moet er ook geen nieuwe open ruimte worden aangesneden”, aldus Vandaele.

In Beersel wil Vandaele vooreerst geen verdere hoogbouw. “Ik wil met uitzondering van projecten zoals renovatie van oude fabrieksgebouwen en dergelijke absoluut geen hoogbouw meer met meer dan drie verdiepingen. Met het huidige gewestplan zitten we op dat vlak overigens goed”. Daarnaast wil hij niet weten van nieuwe grote verkavelingsprojecten. “De druk van promotoren om nieuwe terreinen aan te snijden is erg groot, zeker nu de betonstop er aan komt. Toch houden we steeds het been stijf. De voorbije legislatuur hebben we slechts twee of drie nieuwe kleine kavels van een tiental woningen toegelaten en de rest afgewimpeld”, aldus Vandaele.