Politie betrapt visser met tasje vol drugs in Lier

Antwerpen / Lier - Aan de Vismarkt in Lier heeft de lokale politie een visser gearresteerd omdat hij bij een controle een tasje vol drugs in de Binnennete gooide. De 39-jarige man was geen onbekende voor het gerecht: hij stond geseind en schond zijn probatievoorwaarden. Hij mocht na verhoor beschikken, maar zal zich volgens de politie later nog moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Een politiepatrouille had de visser opgemerkt toen die zich verdacht gedroeg en bij hem een cannabisgeur merkbaar was. Toen de agenten hem aan een controle wilden onderwerpen, gooide de man een zwart tasje in de Binnennete.

Het tasje werd uit het water gevist en bleek 50 gram speed, een kleine hoeveelheid vloeibare XTC, 12 gram cannabis en 5 XTC-pillen te bevatten. De visser werd opgepakt en bij hem thuis werd nog een huiszoeking uitgevoerd. Daar vond de politie een verboden wapen en nog eens 72 pillen van een medicatie die alleen met een voorschrift verkrijgbaar is.