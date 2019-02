Tinderdates mishandeld, verkracht en vernederd: cipier leek galant, maar een nee verstond hij niet

Brugge - Een voormalige cipier van de Brugse gevangenis riskeert zeven jaar effectieve celstraf voor het terroriseren van elf vrouwen, die hij via de datingapp Tinder leerde kennen. Yannick M. (26) verleidde zijn slachtoffers als een ware gentleman, maar al snel kwam zijn ware aard boven. Hij mishandelde hen en hield ze zelfs gevangen. “Als ze doodsbang en naakt in een hoek zaten te huilen nam hij foto’s van mijn cliënte. Om haar te chanteren.”

“Een psychopaat en extreme narcist waarvoor geen behandeling bestaat.” De gerechtspsychiater is in zijn rapport niet mals voor Bruggeling Yannick M. (26). De intussen ontslagen cipier van de Brugse gevangenis zit al een jaar in de cel op verdenking van het terroriseren van elf jonge vrouwen die hij leerde kennen via de datingapp Tinder.

Het openbaar ministerie vorderde deze middag in de Brugse strafrechtbank zeven jaar effectieve celstraf voor M. en verwees daarbij naar telkens terugkerend patroon in zijn werkwijze. Op de eerste afspraakjes gedroeg M. zich als een ware gentleman. Maar al na een paar dagen of weken kwam zijn ware aard boven en onderwierp hij de meisjes op brutale wijze aan zijn wil. “Hij was zeer manipulatief en slaagde erin om zijn slachtoffers te doen geloven dat zij schuld troffen aan elke ruzie”, stelde de procureur. “Ze moesten op hun knieën om vergiffenis smeken of zelfs een goedmaakplan opstellen. Zijn perverse seksuele behoeftes moesten onmiddellijk bevredigd worden.”

Opsluiting en geweld

M. dwong zijn slachtoffers met geweld tot onbeschermde, veelal anale seks. Dat hij besmet was met het herpes-virus kon hem volgens het OM niet schelen. Om totale controle uit te kunnen oefenen nam hij soms hun sleutels, gsm en portefeuille af. Vaak ging M. over tot opsluiting van zijn slachtoffers en gebruikte hij ook zwaar fysiek geweld waarbij hij zelfs wapens hanteerde, zoals een mes of een hamer. Ook vernedering behoorde tot zijn vaste tactiek. “Hij zette ze naakt op de gang, dwong ze om hun fouten op te sommen of nam naaktfoto’s om hen te chanteren. En wanneer ze het toch aandurfden om de relatie te verbreken begon hij hen op extreme wijze te stalken. Niet enkel met telefoontjes en berichten, maar ook door hen te achtervolgen en hen het gevoel te geven dat ze nooit meer van onder zijn controle zouden wegraken”, aldus de procureur.

Blijvende littekens

Negen meisjes stelden zich vandaag burgerlijke partij tegen M. Zes van hen waren persoonlijk aanwezig. Een van hen had bijna twee jaar lang een relatie met M. en was zijn eerste slachtoffer. “Ze was 20 jaar en studeerde nog toen mijn cliënte hem in 2015 leerde kennen”, pleitte haar advocate. “Hij woonde toen nog bij zijn ouders in Blankenberge en gedroeg zich als een ware Don Juan. Hij vroeg zelfs een plaatje voor haar aan op de radio. Hij was haar eerste vriendje en ze genoot van de aandacht.” M. maakte de studente wijs dat ze de vrouw van zijn leven was, maar begon al snel al haar aandacht op te eisen. Zo kreeg ze tijdens de lessen voortdurend sms’en. “Het kwam vaak tot ruzies omdat ze niet akkoord ging met zijn zware cannabisgebruik. En toen hij eind 2015 alleen ging wonen in Brugge nam het geweld toe. In de wagen sloeg hij haar voortdurend op haar linkerbovenbeen, dat op den duur bont en blauw zat. Ze hield er blijvende littekens en spataders aan over.”

In de zomer van 2016 gingen ze even uit elkaar en deelde het meisje de lakens met een andere jongen. Toen ze het contact herstelden zag M. haar als een bedriegster en ging hij compleet door het lint. “Hij sloeg haar en stopte de loop van een luchtdrukgeweer in haar mond. Hij sloeg ook met een hamer in de richting van haar knie. Maar ze kon de slag afweren en liep daarbij een gapende wonde in de hand op. Het bot lag bloot maar hij bracht haar niet naar het ziekenhuis om te vermijden dat ze hem zou verraden. En als ze in de hoek van de kamer doodsbang en naakt zat te huilen nam hij foto’s van haar om haar te chanteren. Hij dreigde ermee die te verspreiden als ze eenmaal werk had gevonden.”

Wolf in schaapskleren

In de zomer van 2017 werd M. voor de eerste maal aangehouden. Op dat moment had hij al drie slachtoffers gemaakt. Die waren zodanig bang dat ze niet naar de politie durfden te stappen. Na drie dagen kwam M. voorwaardelijk vrij maar herviel hij meteen in zijn oude gewoontes en nog acht meisjes werden door hem geterroriseerd. Ze werden verkracht, geslagen en belaagd. Eén van de meisjes verkrachtte hij anaal met seksspeeltjes, een ander bewerkte hij in het gezicht met een mes. M. belandde uiteindelijk opnieuw achter de tralies. “We hebben hier te maken met een extreme narcist die lacht met het gerecht en naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zal beginnen als hij vrijkomt. Laat u niet vangen, want dit is een wolf in schaapskleren”, aldus de procureur.

De verdediging vroeg voor M. een straf met probatievoorwaarden. “Hij ziet nu wel in dat hij fout was en heeft spijt. Stop hem niet in de gevangenis maar laat hem zware voorwaarden naleven, zoals een behandeling van zijn drugsprobleem, een contactverbod met de slachtoffers en een verbod om datingapps te gebruiken.” Ook M. zelf richtte het woord tot de rechter. “Ik heb het voorbije jaar veel tijd gehad om na te denken”, las hij zijn briefje af. “Ik heb vaak spijt en zeker zoveel schaamte. Ik heb lang de schuld bij andere gelegd maar besef nu dat het aan mezelf ligt en aan mijn karakter. Geef mij alsjeblieft nog een laatste kans om hieraan te werken.

De uitspraak volgt op 1 april.