Mama liet haar baby in een rivier gooien, rechter gechoqueerd nadat delen uit haar dagboek worden voorgelezen

Australië is in de ban van een tragische rechtszaak. Aan de Gold Coast verscheen immers een moeder voor de rechter, omdat ze haar partner vroeg om haar baby in de Tweed River te gooien. De vader van het kind (47) voerde de gruwelijke daad uit en het meisje maakte geen schijn van kans. Haar naakte lijkje spoelde enkele dagen later 30 kilometer verder aan. Nu blijkt uit dagboekfragmenten van de jonge moeder (23) dat zeer bizarre gedachten haar tot de gruwelijke daden dreef.

“Mijn baby is des duivels. Een gruwel.” Dat had de 23-jarige mama in grote letters in haar dagboek geschreven. Die opmerkelijke zinnen werden in de rechtszaal van Tweed bekendgemaakt. De jonge vrouw was zo overtuigd van haar gelijk dat ze haar man beviel om de baby in de Twee River te gooien, vlakbij New-South-Wales in het oosten van het land.

Geschriften uit haar dagboek toonden ook aan dat de jonge vrouw zwaar beïnvloed werd door een verkeerd beeld op haar religie. Ze was er naar eigen zeggen immers van overtuigd dat ze de Maagd Maria was, de moeder van Jezus. Haar advocaten hopen dan ook dat haar mentale problemen duidelijk genoeg zijn om haar ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren en haar psychische hulp te kunnen bieden.

Ontoerekeningsvatbaarheid

De 74-jarige vader van de baby werd op 22 november schuldig bevonden voor de moord op zijn dochter. Het tweejarig zoontje van het koppel is ondertussen in de pleegzorg geplaatst.

De 23-jarige vrouw mocht vrij rondlopen na het betalen van een borgsom in december. Haar is immers enkel “nalatigheid” ten laste gelegd. En dat tot grote frustraties van de plaatselijke politie. Zij lieten al weten dat volgens hun onderzoek de vrouw zich ook zou moeten verantwoorden voor de dood van het meisje.

Ze liet zich ondertussen vrijwillig opnemen in een psychiatrische instelling. Haar familie steunt de jonge vrouw en stond haar op te wachten na afloop van het proces. Pas op 1 april zal het de rechtbank van Tweed beslissen over haar schuld, straf en over eventuele ontoerekeningsvatbaarheid.