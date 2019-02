Heilige koeien zonder baasje bezorgen landbouwers kopzorgen in India

Loslopende koeien zijn een serieuze plaag geworden voor landbouwers in Noord-India. De runderen eten de oogst op en lopen de velden in de vernieling. Schuld aan het probleem is het beleid dat eigenlijk bedoeld is om de heilige koeien te beschermen.

Het probleem met de in het hindoeland bij uitstek vereerde koeien is het meest pregnant in de deelstaat Uttar Pradesh. Het al jaren aanslepend probleem werd in maart 2017 nog verscherpt toen hindoepriester Yogi Adityanath regeringsleider werd van de 200 miljoen inwoners tellende deelstaat. De regering van de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP), die ook nationaal de lakens uitdeelt, had in Uttar Pradesh het beschermen van de koe tot prioriteit nummer één uitgeroepen. Volgens vele boeren heeft dat besluit de toestand er alleen maar slechter op gemaakt, zowel voor de koe als voor de mens.

Illegaal slachten

Net als in andere Indiase deelstaten is het officieel verboden om koeien te slachten. Dat verbod kon steeds omzeild worden door illegale slachterijen waaraan de boeren hun koeien konden verkopen wanneer die geen melk meer gaven. Die slachterijen worden meestal beheerd door leden van de moslimminderheid, voor wie de koe niet heilig is. In het bijzonder in Uttar Pradesh hebben radicale hindoes, zeker sinds de ambtsaanvaarding in 2014 van premier Narendra Modi, in naam van de heilige koe steeds meer mensen aangevallen die zij ervan betichten koeien aan een slachterij te hebben verkocht of, erger nog, rundvlees te hebben gegeten.

Vorige week meldde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch nog dat tussen mei 2015 en december 2018 zeker 44 mensen, onder wie 36 moslims, bij dit soort geweld zijn omgebracht. HRW gaat ervan uit dat BJP-functionarissen tot dat geweld hebben opgeroepen. Dat heeft een afschrikwekkend effect.

Aanvallen

De regering van Adityanath heeft bovendien slachthuizen gesloten, met als gevolg dat de boeren geen raad meer weten met hun koeien. Melkkoeien nog blijven voederen wanneer die geen melk meer produceren, is voor hen economisch onhaalbaar. Daardoor weten de boeren niet beter dan hun runderen de vrijheid te geven. De koeien blijven echter in de buurt, vernielen velden en worden zelfs een gevaar voor de mensen. De dieren beginnen namelijk mensen aan te vallen, soms met dodelijk gevolg. De landbouwers worden voorts genoopt hun velden dag en nacht te bewaken.

De meeste van de getroffen boeren zijn hindoes, en die staan dan ook ambivalent tegenover de kwestie. Enerzijds zijn en blijven koeien voor hen heilig, anderzijds kosten zij hun dure centen. Komt daarbij dat ook de heilige dieren geen garen spinnen bij de situatie: vroeger stierven de runderen nog een waardevolle dood - nadat zij geen melk konden geven, werden zij tot hun dood in de slachthuizen in de watten gelegd; nu zie je overal dwalende, zwakke dieren die op straat worden aangereden of worden weggejaagd.

Opgesloten in scholen

Van die koeien zonder baas zijn er in Noord-India gewoon veel te veel. De regering heeft financiële hulp toegezegd, maar niet geleverd. In verscheidene dorpen in Uttar Pradesh hebben radeloze boeren koeien opgesloten in gebouwen als scholen. Dat heeft de regering van Adityanath intussen verboden. Naar verluidt willen de hindoenationalisten de koeien zelfs van barcodes voorzien.

De meeste getroffenen maken zich sterk dat de parlementsverkiezingen van later dit jaar voor beterschap zullen zorgen. Koeien mogen dan wel heilig zijn, zelfs in India hebben zij geen stemrecht. De BJP steunt voor haar succes op hindoegelovigen én boeren. In de aanloop naar de stembusgang beloven de politici, zoals overal, de koe bij de horens te vatten; in Uttar Pradesh geldt die belofte dubbel zo veel geld beschikbaar maken voor opvangcentra voor koeien. Sceptische boeren beschouwen het evenwel als een waarheid als een koe dat verkiezingsbeloften een beperkte duur hebben - meestal tot de dag na de verkiezingen.