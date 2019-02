Gebouw ingestort in Belliardstraat, geen gewonden

Brussel -

In de Belliardstraat in Brussel is maandagnamiddag rond 16.45 uur een gebouw gedeeltelijk ingestort maar daarbij is niemand gewond geraakt. Dat meldt de Brusselse politie. Aan het gebouw waren werken bezig maar op het moment van de instorting was er niemand meer op de werf. De brandweer en de werfverantwoordelijke zijn maandagnamiddag na de instorting wel ter plaatse gegaan.