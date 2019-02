Barman voormalig café Barrage riskeert celstraf voor drugshandel

Torhout - De barman van het voormalige café Barrage op de Torhoutse Markt riskeert in de Brugse rechtbank vijftien maanden celstraf voor speed- en cocaïnehandel. Volgens het OM dealde ook drugs aan de toog maar dat ontkent hij met klem. Zijn toenmalige vriendin riskeert twaalf maanden cel voor hulp bij het handeltje.

In de nacht van 5 op 6 november 2016 viel de politie binnen in het toenmalige café Barrage op de Torhoutse Markt. De aanleiding was informatie dat barman P.B. (48) al sinds juni 2015 cocaïne en speed dealde, onder meer in het café, dat begin 2016 de deuren had geopend.

Meer dan een leeg gripzakje kon de politie in de zaak niet aantreffen, maar volgens het parket tonen telefoontaps duidelijk aan dat P.B. ook in het café drugs verkocht. “De beklaagde liet zich bevoorraden door een dealer uit Roeselare. De drugs werden verpakt bij zijn vriendin en vervolgens verkocht aan de toog van het café”, aldus de procureur. In de woning van V.V., de toenmalige vriendin van P.B., werd speed in de diepvriezer aangetroffen. Volgens de vrouw was dit voor eigen gebruik. De procureur vroeg voor V.V. twaalf maanden cel. Voor P.B. vroeg ze vijftien maanden cel.

P.B. ontkende deze voormiddag met klem dat hij drugs verkocht in Barrage. “Ik gebruikte wel speed om de lange werkdagen vol te kunnen houden en heb ook twee keer cocaïne meegebracht voor een kennis”, stelde hij. “Maar in het café heb ik nooit gedeald. Integendeel, als ik twee mensen samen naar de toiletten zag gaan gooide ik hen zonder pardon buiten.” Volgens advocaat Jorn Verminck bevat het dossier geen harde bewijzen tegen P.B. In de zaak is er ook nog een derde beklaagde, J.B. Hij staat enkel terecht voor drugsbezit en riskeert zes maanden cel. Hij vroeg de vrijspraak. “In het dossier steekt geen enkel bewijs voor mijn betrokkenheid”, stelde hij.

Wegens aanhoudende overlast en het gerechtelijk onderzoek naar drugshandel besliste burgemeester Kristof Audenaert begin december 2016 om café Barrage voor zes weken te sluiten. In mei vorig jaar veranderde het café van naam en de vennootschap achter de zaak eist nu 68.000 euro schadevergoeding van P.B., waarvan 25.000 euro wegens imagoschade. “Het café liep tijdens de verplichte sluiting heel wat inkomsten mis en ook het imago raakte besmeurd”, stelde advocaat Maarten Willaert. “De zaakvoerster moest camera’s hangen en een buitenwipper inschakelen. Zij wist overigens niets van die drugshandel af. Maar zij was er achteraf wel de dupe van.”

De uitspraak volgt op 25 maart.