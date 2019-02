Man ontvoert hond en laat die achter in Frankrijk: taakstraf van 75 uur

Monstreux / Nivelles / Baulers / Thines / Bornival - Een 56-jarige inwoner van Genappe is door de correctionele rechtbank van Waals-Brabant veroordeeld omdat hij de hond van zijn buren in september 2017 had ontvoerd en achtergelaten in Frankrijk. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van 75 uur, of tien maanden cel als hij de taakstraf niet uitvoert. Ook moet hij 5.000 euro betalen aan de burgerlijke partijen. De man had geklaagd dat het dier zijn vuilniszakken regelmatig openscheurde. De hond is nooit teruggevonden.

De hond was op de dag van de feiten van het terrein van zijn eigenaars weggelopen en door een andere inwoner opgevangen. De beklaagde, Benoit O., rukte de hond uit de handen van de andere buur en gooide die in zijn bestelwagen. Hij wou het dier eerst in een opvangplaats in de provincie Luxemburg onderbrengen, zodat de eigenaars het dier niet gemakkelijk zouden kunnen terugkrijgen.

De man vond de opvang echter niet en reed verder op de E411. Hij stak de Luxemburgse en Franse grens over. Uiteindelijk reed hij tot een snelwegparking waar, naar zijn zeggen, het dier ontsnapte. De hond is nooit teruggevonden, hoewel het dier een identificatiechip had.

Op de hoorzitting verklaarde hij dat hij betreurde wat was gebeurd en dat hij het dier nooit kwaad had willen aandoen. De man zei ook ervan overtuigd te zijn dat het dier in goede gezondheid verkeerde. De hond was immers losgelaten in een gebied met velden. “Er was vooral een snelweg”, zei het openbaar ministerie echter, dat de werkstraf heeft gevorderd die hem is opgelegd.

De beklaagde stond ook terecht voor andere feiten in het kader van burenconflicten.