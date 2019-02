Wie zag papegaai Joske? Eigenaars beloven eerlijke vinder mooie beloning

Wingene - De zesjarige papegaai Joske is zondagmiddag ontsnapt uit de woning van zijn eigenaars Mieke Verhelle en Thierry Algoed in de Sneppestraat in Wingene. Het koppel is er zo het hart van in dat het de eerlijke vinder een mooie beloning belooft.

Joske is een grijze roodstaartpapegaai die al van bij Mieke en Thierry woont van toen hij drie maanden was. Aangezien hij tam is, zagen de eigenaars er zondag na een etentje buitenshuis geen graten in om Joske bij hen in de veranda te laten, terwijl die openstond. “Hij maakte nooit eerder aanstalten om te ontsnappen. Fladderde hij in huis rond, dan botste hij overal tegen. Wel waren zijn vleugels nog niet gekortwiekt, dat doen we gewoonlijk maar in mei”, zegt Mieke.

Lievelingsliedje

Zondag omstreeks 16 uur vloog Joske de veranda uit en hij haalde, tot verbijstering van zijn baasjes, heel snel hoogte. “We hebben hem drie uur lang gezocht. Het liedje Always look on the bright side of life fluitend doorkruisten we Wingene. In de hoop dat Joske ons zou horen en reageren, want het is zijn lievelingsliedje dat hij hier altijd meefloot”, aldus nog Mieke.

Snel na de verdwijning van de papegaai riep de Wingense vrouw de hulp van Facebook in, maar veel leverde dat niet op. “Eén iemand liet weten Joske maandagmorgen om 10 uur in Beernem gespot te hebben, maar dat kan ik niet geloven. Andere liefhebbers hebben beloofd hun papegaai buiten te zetten in de hoop dat hij op zijn soortgenoten afkomt.”

Met het verstrijken van de uren verliest Mieke meer en meer hoop haar gevederde huisvriend nog terug te zien. “Joske verbleef altijd bij ons in huis en is de koude winternachten dus niet gewoon. Bovendien lust hij vrijwel uitsluitend zonnebloempitten en gedroogde banaan.”

Mieke en Thierry beloven de eerlijke vinder van Joske een mooie beloning.

Wie kan helpen bij het terugvinden van Joske, mag Mieke bellen op 0495-77.35.14.