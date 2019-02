Dieven hebben het de laatste tijd gemunt op de reclameborden in emaille van brouwerij Boon uit Lembeek. Aan een tiental cafés werden de jongste tijd de borden van de gevels gewrikt, vaak met de nodige schade. Brouwerij Boon schakelde de politie in.

