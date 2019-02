Witte Huis ontkent ongewenste kus door Trump tijdens campagne

Het Witte Huis heeft maandag de beschuldigingen van voormalig campagnemedewerkster Alva Johnson ontkend, die beweert dat president Donald Trump haar zonder haar toestemming kuste tijdens de campagne in 2016.

“Deze beschuldiging is absoluut belachelijk”, schreef Witte Huis-medewerkster Sarah Sanders in een e-mail aan persagentschap dpa. “Dit is nooit gebeurd en werd ook onmiddellijk tegengesproken door meerdere verklaringen van zeer geloofwaardige ooggetuigen.”

De 43-jarige Johnson spande maandag een rechtszaak aan tegen Trump, omdat Trump haar volgens haar op 24 augustus 2016 op haar lippen kuste toen hij uit zijn campagnevoertuig stapte op weg naar een verkiezingsrally in Tampa, Florida. Volgens de vrouw vond het incident plaats nadat ze hem had gezegd “ertegenaan te gaan” tijdens de rally. “Beschuldigde Trump greep haar hand en liet niet los”, staat in de aanklacht. “Hij vertelde haar dat hij wist dat ze al lang onderweg was en dat ze het uitstekend had gedaan. Hij zei haar ook dat hij haar niet zou vergeten, en voor haar zou zorgen.”

Johnson zei dat ze haar gezicht wegdraaide om zijn kus te ontwijken, maar dat die toch op haar mondhoek terechtkwam. Achteraf zei ze zich geschokt, maar ook “verward en vernederd” te voelen. Ze wil een schadevergoeding voor emotionele pijn en leed. Ze zegt ook gediscrimineerd te zijn geweest, omdat ze als zwarte medewerkster minder betaald kreeg dan haar blanke collega’s.