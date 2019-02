Jonge vrouw brak drie rugwervels in studentencafé: viel ze of werd ze geduwd? Getuigen verhoord

Gent - Een jonge vrouw die in 2017 drie rugwervels brak bij een incident in het studentencafé Cuba Libre in de Gentse Overpoort, heeft maandagnamiddag getuigd voor de Gentse correctionele rechtbank. Ze verklaarde dat ze geduwd werd door de barman omdat ze achter de toog was gekomen. Twee vriendinnen bevestigden dat aan de rechter, maar de barman en een collega stelden dat de vrouw gevallen was. De rechtbank liet vier getuigen verhoren om duidelijkheid te krijgen, wat uitzonderlijk is in een zaak van slagen en verwondingen.

Het slachtoffer en haar twee vriendinnen vertelden dat de barman haar een duw gaf. “Ik was even achter de toog gaan staan om de aandacht van mijn vriendinnen te trekken, die toegekomen waren. De barman zei ‘weg van achter de toog’ en gaf me een harde duw. Ik viel op mijn rug en kom me bijna niet meer bewegen”, zei het slachtoffer.

De verdachte ontkent en een collega-barman bevestigde zijn versie. “Ik moest niet werken die avond en ik zat aan de toog bij hem. Hij zag het meisje achter de toog aan de kassa staan en ging ernaartoe. Hij was twee meter van haar verwijderd toen ze achterover viel over een verhoogje achter de bar. Ze wilde niet dat er een ambulance gebeld werd en werd door drie anderen naar buiten gedragen.”

De zaak wordt voortgezet op 13 mei.