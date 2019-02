Tweede brand in vier maanden tijd in zelfde appartementsgebouw: “Niet te geloven”

Oostende - In de Honoré Borgersstraat in de wijk Westerkwartier in Oostende is maandagavond een zware dakbrand uitgebroken. Het is het tweede incident in vier maanden tijd in het appartementsgebouw.

De brand ontstond rond 15.45 uur, net voor het einde van de schooldag. Heel wat leerlingen van de stedelijk basisschool Hendrik Conscience en Petrus Paulus West in de buurt waren getuige van een gitzwarte rookpluim boven de daken. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er roofingwerken bezig op het dak van het appartementsgebouw.

“In een mum van tijd stond het dak in lichterlaaie en was er overal zwarte rook”, zeggen buurtbewoners. Zij merkten drie arbeiders op het dak op. Twee van hen raakten op tijd weg. Een derde werkman zag zijn vluchtweg versperd door de vlammen, maar werd geholpen door buren met een ladder.

Omstaanders hadden intussen massaal de hulpdiensten gebeld. De zwarte rookpluim was dan ook kilometers ver zichtbaar, zelfs tot in Diksmuide en Pervijze, zo'n dertig kilometer verder. Volgens getuigen waren er ook ontploffingen van gasflessen hoorbaar.

De brandweer van Oostende was snel ter plaatse en had de vlammen vrij vlug onder controle. Op het moment van de brand waren er enkel bewoners aanwezig op de gelijkvloerse verdieping. Zij werden geëvacueerd en opgevangen in de buurt. De rest van het gebouw, waar renovatiewerken bezig zijn, was niet bewoond. Een gevolg van de zware brand die vier maanden geleden het gebouw ook al trof.

Toen brak er brand uit in de flat op de bovenste verdieping. De houten planken aan de ramen zijn er de stille getuigen van. “Sindsdien staat het gebouw grotendeels leeg. Het is bijna niet te geloven dat het er twee keer gebrand heeft op zo'n korte tijd. De zwarte rook was telkens enorm”, zegt een overbuur. Voor de bewoners van de gelijkvloerse verdieping werd opvang gezocht.