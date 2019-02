Openbaar Ministerie somt 23 bewijzen tegen Nemmouche op, argumenten verdediging onderuit gehaald

Brussel - Het openbaar ministerie heeft maandag in het eerste deel van zijn rekwisitoor uitgebreid de tijd genomen om de jury te informeren over de “spelregels” van het assisenproces en uitgelegd waarvan Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer beschuldigd worden. Federaal procureur Bernard Michel en advocaat-generaal Yves Moreau haalden ook 23 argumenten aan waarom Mehdi Nemmouche schuldig bevonden moet worden, en maakten vervolgens brandhout van de argumenten van de verdediging.

“Waar anderen zwijgen, moeten wij op dit proces de juridische waarheid bovenhalen”, begon Michel. Om die waarheid te vinden, mag de jury zich baseren op alle elementen uit het dossier, maar ook op alle beelden, bewijsstukken en alles wat de voorbije weken in de assisenzaal gezegd is, vulde Moreau aan. Ook wees hij erop dat een rechter die een oordeel moet vellen, zelf ook over werktuigen beschikt: gezond verstand, intellectuele ernst, kritische geest, en objectiviteit.

Het OM legde ook aan de jury uit dat Nemmouche en Bendrer beschuldigd worden van hun deelname aan vier moorden met een terroristisch karakter. Beide beschuldigden hadden echter niet dezelfde rol bij de feiten. Volgens het openbaar ministerie moet Nemmouche beschouwd worden als de dader, terwijl Bendrer als leverancier van de wapens een medeplichtige is, en geen mededader. Toch draagt Bendrer wel degelijk verantwoordelijkheid in het misdrijf, aangezien hij kon vermoeden dat er een misdrijf gepleegd kon worden.

In de namiddag overliep Michel de 23 elementen die volgens het OM de schuld van Nemmouche bewijzen. Net zoals de burgerlijke partijen vorige week, benadrukte hij dat die elementen apart misschien niet voldoende zijn om Nemmouche schuldig te bevinden, maar dat al die bakstenen tezamen een stevige muur vormen. Hij haalde onder meer aan dat Nemmouche geen alibi heeft, dat hij in het bezit was van de wapens en de kledij van de dader en dat een zoolafdruk op de deur van het Joods Museum perfect overeenkomt met de zool van de schoenen van Nemmouche. Ook was Nemmouche erg geïnteresseerd in de aanslag, zijn er linken tussen hem en de daders van de aanslag van 22 maart en gaf hij ook tijdens zijn verhoren blijk van antisemitisme.

Tot slot haalde de procureur acht elementen aan die de verdediging gebruikt om de onschuld van Mehdi Nemmouche aan te halen. Hij ging opnieuw uitgebreid in op de uitleg van experts over het ontbreken van DNA op de deur van het museum, de aanwezigheid van DNA op de wapens en de complottheorie die de verdediging naar voren schuift.

Zowel Moreau als Michel hamerden er ook op dat het onderzoek eerlijk verliep, in tegenstelling tot wat de verdediging beweert. “Als de onderzoeksrechters inderdaad met het onderzoek gesjoemeld zouden hebben, dan waren ze vandaag niet meer op post. Niemand heeft er belang bij een onschuldige te veroordelen, want dat betekent dat de schuldige hier nog altijd vrij rondloopt”, zei Michel.

Het rekwisitoor gaat dinsdag verder, met onder meer de argumenten van het OM over de schuld van Nacer Bendrer.